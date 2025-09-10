В пленарната зала отекват актуалните събития от международната сцена. Темите за еврото, войната в Близкия Изток, икономиката на Европа и речта на Урсула фон дер Лайен в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира ръководителят на бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.

“Имаше много акценти, които могат да бъдат изведени от речта на председателя на Европейската комисия. От една страна се говореше за новия политически ред на световната сцена и за това, че Европа трябва да се бори, за да има своето място в него. Това означава увеличаване на нейния капацитет в областта на отбраната и сигурността”, коментира Стойчев.

“Говореше се и за развитието на европейската технологична независимост. Специален акцент имаше и върху изкуствения интелект, който трябва да бъде и европейско дело - да имаме своите суперкомпютри и технологични решения на това, в което до момента други държави имат по-водеща роля. Беше отделено внимание и на кризата с достъпните жилища в Европейския съюз”, обясни той.

По думите на Стойчев трябва да се обърне внимание и на това, което беше казано за Газа, санкциите към Израел и Русия и подкрепата към Украйна.

“Европейският парламент се промени много през годините, откакто работя в него. В момента има много по-силна поляризация между различни политически течения и партии и е логично някои решения да бъдат приветствани с аплодисменти, докато други - да има недоволство. Нормално е да има по-разгорещена атмосфера”, смята ръководителят на бюрото на ЕП в България.

“Една от основните насоки е отбраната на Съюза, откакто започна руската агресия в Украйна. Важно е да се изведе, че ще бъдат използвани ресурсите от лихвите на руските замразени активи, които надвишават 200 млрд. евро. Така ще се даде ресурс на Украйна за възстановяването ѝ. Спомена се и създаването на нов инструмент, който да инвестира и в украинската отбранителна индустрия. Много е важно и за нас като държава, която е на източната граница на ЕС. Това беше подчертано няколко пъти от Фон дер Лайен”, коментира Стойчев.

“Засегна се влизането на руски дронове на полска територия. Специален акцент бе създаването на стена от дронове, за да може ЕС да отговаря на подобни предизвикателства и за в бъдеще”, обясни той.

“Друг акцент е развиването на инфраструктурата в ЕС, която да позволява движение на военни сили и техника”. По думите на Стойчев това ще има своето отражение и в България.

“Позицията спрямо Израел трудно бих казал, че е обединяваща сред евродепутатите. От една страна е чисто хуманитарното отношение и помощта, която е отпускана от ЕС. За първи път се говори за санкции срещу Израел и министри, които пречат за установяване на мир в региона, както и за агресивни израелски заселници”, каза той.

“Ще бъдат преустановени някои аспекти от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и неговите търговски спогодби. Ще бъде спряна помощта към Израел. От реакциите на политическите лидери се видя, че има консенсус, че трябва да бъде преустановена сегашната ситуация.Тя е неприемлива, както каза Фон дер Лайен, но откъм действията все още има сериозно разделение”, допълни Стойчев.

Редактор: Ивайла Митева