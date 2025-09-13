Голям пожар е избухнал в скопското село Трубарево. Той е обхванал фабрика за електронни отпадъци. В гасенето участват голям брой екипи от Пожарната служба на Скопие, хеликоптер на Министерството на вътрешните работи, хеликоптер на ARM, а за допълнителна въздушна помощ е ангажиран и „въздушен трактор“.

Местни го сравняват с трагедията в Кочани заради замърсения въздух.