В борбата с пламъците участват голям брой екипи на пожарната и хеликоптери

Голям пожар е избухнал в скопското село Трубарево. Той е обхванал фабрика за електронни отпадъци. В гасенето участват голям брой екипи от Пожарната служба на Скопие, хеликоптер на Министерството на вътрешните работи, хеликоптер на ARM, а за допълнителна въздушна помощ е ангажиран и „въздушен трактор“.

Местни го сравняват с трагедията в Кочани заради замърсения въздух.

