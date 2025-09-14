Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна днес в Израел, предаде "Франс прес".

Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел въпреки скорошните удари, нанесени от израелските сили по територията на Катар.

Марко Рубио се срещна с премиера на Катар

Държавният департамент на САЩ заяви, че целта на посещението на Рубио е Израел да бъде уверен в подкрепата на САЩ, на фона на предстоящото признаване на палестинска държава, което планират да направят няколко страни на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Редактор: Дарина Методиева