Какво ще се промени, след като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обеща на американския президент, че ще спре да купува руски петрол? Темата коментират зам.-директорът на Европейски съвет за външна политика Весела Чернева и Виктор Минчев от Асоциация „Свободен енергиен пазар” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Ултиматумът, който Тръмп наложи, е НАТО да спре да купува руски петрол. От една страна, той не иска да налага санкции и да прави резки движения спрямо Русия. Тръмп иска да прехвърли отговорността върху европейците и Турция, защото около 60% от петрола на съседката ни е руски. От друга страна, идва възможността за повече американски внос и петрол в Европа. Президентът на САЩ се опитва да разшири собствения си пазар”, каза Чернева.

Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

Минчев увери, че големите сривове, които са възможни на българския пазар, вече са отминали и няма да има големи сътресения.

„Цялата буря ни е подминала вече. Винаги има шокови цени, когато има шокови движения, а в момента няма такива. Не се говори много обаче за втечнения газ. Води се, че руснаците успяват по този начин да го разпространяват през Индия”, заяви той.

Чернева е категорична, че директните руски газ и петрол трябва да бъдат спрени и това би имало ефект.

„За първи път в този пакет санкции ще има такива срещу китайски фирми, които изнасят чипове, части и материали за оръжия, които Русия използва във войната. Голяма част от дроновете на Русия са произведени в Китай. Фон дер Лайен коментира и замразените руски активи - почти 200 милиарда, които в крайна сметка ще бъдат използвани за финансиране на усилията на Украйна”, подчерта тя.

Доналд Тръмп заяви, че европейският съюз и НАТО трябва незабавно да спрат да купуват руски петрол

Минчев обърна внимание и на предвидените санкции на криптовалутите.

„Това е един от потоците да се прави търговия с Русия. Санкциите на ЕС ще посочат конкретни крипто порфтейли и борси, а по този начин може би ще спрат крипто транзакциите. Тези мерки са конкретно към хората, които търгуват с руски адреси и затова този пакет може да проработи”, смята той.

Редактор: Дарина Методиева