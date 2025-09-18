-
-
-
-
-
-
Експерти коментираха 19-ия пакет санкции срещу Русия
Какво ще се промени, след като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обеща на американския президент, че ще спре да купува руски петрол? Темата коментират зам.-директорът на Европейски съвет за външна политика Весела Чернева и Виктор Минчев от Асоциация „Свободен енергиен пазар” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Ултиматумът, който Тръмп наложи, е НАТО да спре да купува руски петрол. От една страна, той не иска да налага санкции и да прави резки движения спрямо Русия. Тръмп иска да прехвърли отговорността върху европейците и Турция, защото около 60% от петрола на съседката ни е руски. От друга страна, идва възможността за повече американски внос и петрол в Европа. Президентът на САЩ се опитва да разшири собствения си пазар”, каза Чернева.
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ
Минчев увери, че големите сривове, които са възможни на българския пазар, вече са отминали и няма да има големи сътресения.
„Цялата буря ни е подминала вече. Винаги има шокови цени, когато има шокови движения, а в момента няма такива. Не се говори много обаче за втечнения газ. Води се, че руснаците успяват по този начин да го разпространяват през Индия”, заяви той.
Чернева е категорична, че директните руски газ и петрол трябва да бъдат спрени и това би имало ефект.
„За първи път в този пакет санкции ще има такива срещу китайски фирми, които изнасят чипове, части и материали за оръжия, които Русия използва във войната. Голяма част от дроновете на Русия са произведени в Китай. Фон дер Лайен коментира и замразените руски активи - почти 200 милиарда, които в крайна сметка ще бъдат използвани за финансиране на усилията на Украйна”, подчерта тя.
Доналд Тръмп заяви, че европейският съюз и НАТО трябва незабавно да спрат да купуват руски петрол
Минчев обърна внимание и на предвидените санкции на криптовалутите.
„Това е един от потоците да се прави търговия с Русия. Санкциите на ЕС ще посочат конкретни крипто порфтейли и борси, а по този начин може би ще спрат крипто транзакциите. Тези мерки са конкретно към хората, които търгуват с руски адреси и затова този пакет може да проработи”, смята той.
Целия разговор гледайте във видеото.
