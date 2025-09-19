Мъж е бил убит в София в четвъртък. Престъплението е станало в столичния квартал "Борово". След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития. По първоначални данни става въпрос за битов конфликт.

По време на скандала в окото на мъжа бил забит остър предмет, който е изкарал очната ябълка от орбитата ѝ и пронизал мозъка, предаде "24 часа" .

Редактор: Дарина Методиева