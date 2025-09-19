Джулия Робъртс потвърди, че се работи по продължение на „Сватбата на най-добрия ми приятел“. 57-годишната актриса говори за възможния проект от 1997 г. по време на интервю за Variety заедно с колегите си от предстоящия психологически трилър „After the Hunt“.

Попитана да коментира слуховете за продължението и дали е била поканена да участва в него, Робъртс отговори просто: „Говорят с мен“.

Джулия Робъртс в нова роля: Университетски професор с тъмно минало в „След лова“ (СНИМКИ)

Режисьорът на „After the Hunt“ Лука Гуаданино се включи, заявявайки, че би поел режисурата на продължението „на мига“, съобщи Independent.

През юли се появиха слухове за евентуална втора част, когато колегата на Робъртс в „Сватбата на най-добрия ми приятел“ Дърмът Мълроуни намекна, че „се говори за продължение“. В интервю за New York Post той обаче каза: „Не знам нищо по въпроса. Последното, което чух, е, че адвокатите водят преговори“.

По-късно същия месец Variety съобщи, че продължението е в ранен етап на разработка, а сценаристът на „Минали животи“ и „Материалисти“ Селин Сонг ще напише сценария. Тя обаче не е в преговори за режисурата.

В оригиналния филм Робъртс играе ролята на кулинарния критик Джулиан, която осъзнава, че е влюбена в своя приятел Майкъл (Мълроуни). За съжаление, той се готви да се ожени за новата си приятелка Кимбърли (Камерън Диас), затова Джулиан прави всичко възможно да попречи на сватбата. Във филма участва и Рупърт Евърет в ролята на гей приятеля на главната героиня Джордж Даунс.

Филмът, който спечели близо 300 милиона долара в световния бокс офис, получи три номинации за „Златен глобус“ – за най-добър мюзикъл или комедия и за ролите на Робъртс и Евърет – и се превърна в една от най-популярните романтични комедии на 90-те години.

Робъртс многократно е хвалила наследството на „Сватбата на най-добрия ми приятел“. При отбелязването на 25-годишнината на филма през 2022 г. тя сподели колко значимо за нея е било да работи по него.

„Толкова много хора имат някого, в когото могат да се припознаят във филма, и аз също мисля, че наистина имахме късмет да се съберем. Никой от нас не се познаваше преди снимките, но между нас имаше страхотна химия. Просто се получи. Искам да кажа, че всички се харесвахме много“, обясни звездата в шоуто Daily Pop на E! News.

Тя също така заяви, че е останала „много добра приятелка“ с Мълроуни, което според нея е „доказателство за прекрасното време, което всички прекарахме заедно, докато снимахме този филм“.

Още през 2018 г. Робъртс призна пред Entertainment Weekly, че иска да направи продължение на „Сватбата на най-добрия ми приятел“.

„Предполагам, че Кими и Майкъл са женени и вероятно имат деца. А после сме аз и Рупърт“, каза тя тогава за потенциалния сюжет.

Редактор: Мария Барабашка