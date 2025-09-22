Снимка: iStock
Експертът обясни, че българското летище не ползва засегнатия софтуер и няма този проблем
Трети ден от кибератаката, която блокира няколко големи европейски летища, а последствията продължават. Пътници на “Хийтроу”, Брюксел, Берлин и други засегнати летища все още се сблъскват със закъснения и отменени полети, след като софтуерът за чекиране бе ударен от кибератаката.
Летищата призовават пътниците да проверяват статуса на полетите си и да пристигат с точен тайминг. Засега остава въпросът колко време ще е нужно за пълното възстановяване на нормалната работа на системите.
Втори ден проблеми на големи европейски летища след кибератаката
Авиоекспертът Тодор Иванджиков обясни, че различните летища използват различни софтуери. Кибератаката е засегнала американският Collins Aviospace. “Случвало се е преди, случи се сега, сигурно ще се случи и в бъдеще”, смята той.
Експертът обясни, че българското летище не ползва същия софтуер и няма този проблем.
По думите му проблемът не засяга безопасността на полетите, а само процеса на чекиране и етикиране на багажите при последната фаза преди пътниците да се качат на борда. “Въпросът е, че дали една централизирана система, която има всичко, и е прекрасна за дадени летища, не трябва да има по-семпла бекъп система, за да не минаваме на ръчен режим, когато стане подобен проблем”, коментира Иванджиков.
Няма промяна в полетите на „Васил Левски“ след кибератака на европейски летища
Той сподели, че атакуваният софтуер е Cloud базиран, докато системите за управление на полета не са, за да бъдат максимално обезопасени. “В тях не може да се проникне. Смятам, че специално за воденето на полета там е максимално обезопасено и не би трябвало да се получи такъв проблем”.
“Разследването е започнало. Няма индикация кой, или поне публично не е обявено, дали някой иска откуп, или иска да създаде хаос по летищата, за да покаже сила”, обясни експертът.
