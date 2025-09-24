Снимка: iStock
От АПИ призовават за внимание от страна на шофьорите
Няколко ремонта по автомагистрала "Тракия" днес. Те са между 24-ти и 33-ти километър на територията на Софийска област, между 90-ти и 98-ми километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-ри и 273-ти километър.
Огромно задръстване на АМ "Тракия"
За тази цел ще бъде въведена временна организация в движението, поради което от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават за внимание от страна на шофьорите.Редактор: Дарина Методиева
