Бившата тенис звезда Рафаел Надал съобщи, че негов образ, създаден чрез изкуствен интелект, се използва без разрешение в онлайн реклами.

„Заедно с екипа ми установихме, че в някои платформи се разпространяват фалшиви видеоклипове, генерирани чрез изкуствен интелект, в които се появява фигура, имитираща моя образ и глас“, заяви Надал в социалните мрежи.

„В тези видеа ми се приписват съвети или инвестиционни предложения, които не произхождат от мен. Това е подвеждаща реклама“, подчерта той.

39-годишният испанец, носител на 22 титли от Големия шлем, се оттегли от професионалния тенис през ноември 2024 г., след като участва за Испания в турнира за Купа „Дейвис“.

Редактор: Дарина Методиева