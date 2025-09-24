Поредица от заплахи за нападения в училища заляха през последните два дни Букурещ и други градове в Румъния.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че до момента няма индикации заплахите да са реални.

В сряда сутринта на електронна поща е получена нова заплаха, информира агенцията. За разпит е задържан 17-годишен младеж.

„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.

"Искаш ли нож в гърлото": Родители твърдят, че осмокласник бие и заплашва съученици в Пловдив

Говорителят на полицията Джорджиан Драган заяви, че получената заплаха е изпратена от същия имейл адрес, от който са били изпратени и предишните съобщения. Като нов елемент в имейла са били прикачени снимки със силно емоционално въздействие, които илюстрират въоръжено нападение в училище в САЩ.

Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медията, че образователният процес трябва да продължи нормално. Министърът каза, че имейлите представляват „много сериозни заплахи“, а отношението на обществеността към тях трябва да се базира на „основателна загриженост, а не на паника“.

Давид каза още, че Министерството на образованието е в постоянен контакт с Министерството на вътрешните работи и с училищните инспекторати, а около учебните заведения е засилено присъствието на полицията и жандармерията.

Редактор: Цветина Петкова