Австралийски изследователи са тествали четири различни вида материали, устойчиви на ухапвания от акула, за да оценят потенциала им за намаляване на нараняванията и загубата на кръв при ухапвания във водата, предаде китайската информационна агенция "Синхуа".

Финансираното от правителството проучване е тествало ефикасността на четири материала за неопренови костюми, устойчиви на ухапвания, за намаляване на травмите, потенциално причинявани от бели или тигрови акули - видовете, които най-често се свързват с фатални срещи с хора, съобщават от университета Флиндърс, който организира и изследванията.

Хората сравнително рядко стават жертва на нападения на акули, но такива нападения могат да засегнат сериозно местните крайбрежни общности и бизнеса сочи изследване, публикувано в австралийското академично списание Wildlife Research. Новите неопренови костюми, които включват здрави и леки влакна, често използвани в изработката на ветроходни въжета, както и полиетилен с ултрависоко молекулно тегло. Според учените, тези материали предлагат както гъвкавост, така и защита. Освен това изследователите посочват, че традиционните защитни костюми са се оказали твърде тежки и неподходящи за сърф или гмуркане.

Изследователите са оценили потенциала на всеки материал за намаляване на нараняванията от бели и тигрови акули, като са определили травмите от ухапвания в четири категории с нарастваща тежест, вариращи от „повърхностни“ до „критични“.

„Четирите тествани материала намалиха количеството на значителни и критични щети, които обикновено биха били свързани с тежък кръвоизлив и загуба на тъкани или крайници“, посочи ученият Том Кларк.

"В сравнение със стандартния неопрен, резултатите показват, че новите тествани костюми „могат да намалят загубата на кръв и травмите от големи разкъсвания и пробиви, потенциално спасявайки животи“, каза професор Чарли Хювениърс от университета Флиндърс, цитиан от "Синхуа".

