Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани след поискан подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техника за концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в София, потвърдиха за NOVA от СДВР.

Камионите били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА миналата седмица. Не е ясно в какъв размер е поисканият подкуп.

По-късно днес полицията и прокуратурата ще разкрият подробности по случая.