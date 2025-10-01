Снимка: Getty Images
Те включват "неутрални по отношение на пола" или "мъжки" стандарти за физическа годност
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нови директиви за войските. Те включват "неутрални по отношение на пола" или "мъжки" стандарти за физическа годност, както и прекратяване на либералната култура във Въоръжените сили.
Хегсет заяви, че американските въоръжени сили са повишили твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и "исторически прецеденти". Той отбеляза, че облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във Въоръжените сили.
Шефът на Пентагона събира висши военни, командващи американски части по целия свят
"Изморително е да гледаш бойните формирования или всъщност всяко едно и да виждаш дебели войници. По същия начин е напълно неприемливо да виждаш дебели генерали и адмирали в коридорите на Пентагона и водещите командвания из цялата страна и по света. Това е лоша гледка", заяви още той.
Хегсет и президентът Тръмп свикаха във Вирджиния висши американски офицери от цял свят, но без да разкриват публично причината за срещата.Редактор: Цветисиана Костова
