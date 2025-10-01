Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви нови директиви за войските. Те включват "неутрални по отношение на пола" или "мъжки" стандарти за физическа годност, както и прекратяване на либералната култура във Въоръжените сили.

Хегсет заяви, че американските въоръжени сили са повишили твърде много командни кадри на базата на грешни основания като раса, квоти за пол и "исторически прецеденти". Той отбеляза, че облекчава дисциплинарните правила и отслабва защитата срещу случаи на тормоз във Въоръжените сили.

Шефът на Пентагона събира висши военни, командващи американски части по целия свят

"Изморително е да гледаш бойните формирования или всъщност всяко едно и да виждаш дебели войници. По същия начин е напълно неприемливо да виждаш дебели генерали и адмирали в коридорите на Пентагона и водещите командвания из цялата страна и по света. Това е лоша гледка", заяви още той.

Хегсет и президентът Тръмп свикаха във Вирджиния висши американски офицери от цял свят, но без да разкриват публично причината за срещата.

Редактор: Цветисиана Костова