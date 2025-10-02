Не за пръв път се случва американско правителство да спре работа. Това е част от странните неща, които се случват в САЩ. Настоящото прекратяване на работата е заради неприет бюджет. Имало е случаи, при които това е ставало заради неодобряване на увеличението на външния дълг на страната. Това каза преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Какво се случва в САЩ, когато работата на правителството спре

Той посочи, че се очаква държавни служители не само да бъдат пускани в принудителен неплатен отпуск, но и да бъдат уволнявани.

Преподавателят коментира, че Тръмп от много време насам се опитва да създаде негативно отношение към държавната администрация.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова