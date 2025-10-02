-
Преподавателят посочи какви могат да бъдат причините за това
Не за пръв път се случва американско правителство да спре работа. Това е част от странните неща, които се случват в САЩ. Настоящото прекратяване на работата е заради неприет бюджет. Имало е случаи, при които това е ставало заради неодобряване на увеличението на външния дълг на страната. Това каза преподавателят по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Какво се случва в САЩ, когато работата на правителството спре
Той посочи, че се очаква държавни служители не само да бъдат пускани в принудителен неплатен отпуск, но и да бъдат уволнявани.
Преподавателят коментира, че Тръмп от много време насам се опитва да създаде негативно отношение към държавната администрация.
Редактор: Цветина Петрова
