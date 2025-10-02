Кремъл заяви, че САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация, след като се появиха съобщения, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателни данни за руски енергийни цели.

ЕК обяви какво влиза в 19-ия пакет санкции срещу Русия

"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция "Ройтерс" съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег. Освен това Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.

Кремъл заплаши европейските лидери: Ще преследваме всеки, който открадне средствата ни

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва "Ройтерс".

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

Редактор: Цветина Петкова