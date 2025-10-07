Снимка: iStock
Състоянието на четирима от пострадалите е тежко
Четирима души загинаха, а 14 са ранени при катастрофа на микробус в окръг Мерсин, Южна Турция. Състоянието на четирима от пострадалите е тежко.
Geçen hafta Tarsus’ta, bu sabah ise Erdemli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.— bahadır çetinkaya (@bhdrcetinkaya) October 7, 2025
İlk belirlemelere göre 5 işçi yaşamını yitirdi, 14 işçi ise yaralandı.
Her şeyin pahalı olduğu bu ülkede ne yazık ki sadece alın teri ve insan canı bu kadar ucuz! pic.twitter.com/IkZYOza7bB
Инцидентът е станал в района на град Ердемли около 6:30 ч. сутринта. Микробусът е превозвал земеделски работници, които отивали да берат домати.
Erdemli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralıhttps://t.co/a2Fmu82S7Y— MERSİNMEDİA (@mersinmedia33) October 7, 2025
Шофьорът, 29-годишен мъж, е загубил контрол над управлението при завой, в резултат на което превозното средство се е преобърнало от десет метра височина.
След сигнали от местни жители на мястото са били изпратени екипи за спешна помощ, включително медицински персонал, пожарникари и жандармерия. Шофьорът е сред ранените при инцидента. Всички пострадали са били откарани в болница.Редактор: Цветина Петкова
