Двама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР–Пазарджик. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик, предаде кореспондентът на БТА в Панагюрище Деница Попова.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата обвиняеми посетили стопански двор в землището на Ракитово, където мъжът живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възникнал скандал, който прераснал в побой.

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

Веднага след откриването на тялото на пастира бил сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай. В хода на работата станало ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както с ръце и крака, след което напуснали мястото.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление – Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Дарина Методиева