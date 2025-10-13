Правителството на индийския щат Тамил Наду напълно отмени лиценза и нареди закриването на фармацевтичната компания "Сресан Фармасютикъл" (Sresan Pharmaceutical), произвеждала сиропа против кашлица "Колдриф", свързан със смъртта на най-малко 19 деца в централния щат Мадхия Прадеш, съобщи индийската новинарска агенция "Прес Тръст ъв Индия" (ПТИ), съобщи БТА след споразумение с ПТИ.

При инспекция на щатния Департамент по контрол на лекарствата било установено, че сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен.

Срещу измамите с лекарства: Как да разпознаем фалшивите обяви за медикаменти в интернет

Освен това проверяващите установили, че фирмата не спазва добрите производствени и лабораторни практики и са открили над 300 сериозни нарушения в процеса на работа.

Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ.

Редактор: Мария Барабашка