Проверки са установили близо 50% съдържание на силно токсичния диетиленгликол в продукта "Колдриф", както и над 300 други производствени нарушения
Правителството на индийския щат Тамил Наду напълно отмени лиценза и нареди закриването на фармацевтичната компания "Сресан Фармасютикъл" (Sresan Pharmaceutical), произвеждала сиропа против кашлица "Колдриф", свързан със смъртта на най-малко 19 деца в централния щат Мадхия Прадеш, съобщи индийската новинарска агенция "Прес Тръст ъв Индия" (ПТИ), съобщи БТА след споразумение с ПТИ.
При инспекция на щатния Департамент по контрол на лекарствата било установено, че сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен.
Освен това проверяващите установили, че фирмата не спазва добрите производствени и лабораторни практики и са открили над 300 сериозни нарушения в процеса на работа.
