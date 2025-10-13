Държавната полиция в Албания реши временно да забрани движението на електрически тротинетки. Това беше обявено на среща между министъра на вътрешните работи Албана Кочиу и генералния директор на държавната полиция Илир Прода.

Забраната е временна, докато не бъде изготвен пълен план за използването им, заяви министър Кочиу. Дотогава ще бъдат изготвени строги нови правила, които ще включват движение, възраст и скорост.

„Днес помолих държавната полиция временно да забрани движението на електрически тротинетки по пътищата. Искам също да информирам всички, които гледат на тях като на бизнес модел за ежедневен наем, да не инвестират в тази дейност. Разрешителното ще бъде издадено едва след приключването на този процес и ще бъде валидно само за лична употреба на тези превозни средства. Ще изготвим ясни и приложими правила за всички. Ще определим кои ленти, пътища или пространства могат да се използват от електрически тротинетки и къде не, както и критериите за възрастта на ползване, защитните мерки като каски, осветление и разрешена скорост. До изготвянето на пълна нормативна уредба обаче общественият интерес изисква незабавна намеса“, подчерта Кочиу.

Държавната полиция ще блокира движението на тротинетките от днес, а Илир Прода обяви, че през 2024 г. са регистрирани 991 случая на инциденти, свързани с тях.

„От днес държавната полиция ще се включи в операция за спиране на движението на тези превозни средства и затова молим гражданите за разбиране по време на този процес. Проведохме подробен анализ на това явление и стигнахме до заключението, че използването на електрически тротинетки представлява непосредствен риск за обществената безопасност. Достатъчно е да споменем факта, че само през 2024 г. спешните служби са регистрирали 991 случая на инциденти с тях. Сред тези случаи има и смъртни случаи и много тежки наранявания“, посочи генералният директор на държавната полиция Илир Прода.

