Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува списание "Тайм", наричайки снимка на корицата, която придружава статия за мирното му споразумение за Близкия изток, „най-лошата на всички времена“.

„Списание "Тайм" написа сравнително добра статия за мен, но снимката може би е най-лошата на всички времена“, написа Тръмп в Truth Social рано във вторник. „Те „изтриха“ косата ми и сложиха нещо, което плава над главата ми, което прилича на корона, но изключително малка. Наистина странно!“ Той продължи да нарича изображението „супер лоша снимка, която заслужава да бъде отразена“.

Корицата на "Тайм", представена в понеделник със заглавие „Неговият триумф“, включва снимка на Тръмп, направена от ниска перспектива, на която президентът гледа нагоре, сякаш осветен от ярка слънчева светлина.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Броят отбелязва признанието на списанието за това, което то нарече „значимо постижение на втория мандат на Тръмп“ и „стратегически поврат“ за Близкия изток: първата фаза от мирно споразумение между Израел и Хамас, което доведе до освобождаването на всички израелски заложници, държани в Газа, и освобождаването на около 2000 палестински затворници от Израел.

Редактор: Емил Йорданов