Италианският разследващ журналист Сигфридо Ранучи, чиято кола тази нощ беше взривена близо до дома му в Помеция, до Рим, сподели в интервю за Corriere della Sera, че дъщеря му е минала пред колата няколко минути преди експлозията.

"Можеха да убият някого, можеха да убият дъщеря ми. Използваха поне килограм експлозиви“, подчерта той в краткия разговор, който успя да проведе, по време на огледа на криминалистите и карабиниерите на мястото на инцидента.

"През последните месеци получих няколко заплахи, всички от които бяха докладвани: изпратиха ми куршум P38, бях следен от лица, идентифицирани от моята охрана, и бях обект на внимание, дори от чужбина", ракзаза още той.

На въпроса дали има предположения кой може да е поръчал атаката той отговори: „Не, но може би не е съвпадение, че преди няколко дни обявих темите на новите разследвания за Report".

В неделя той разкри акцентите от предстоящите издания, включително разследващи репортажи за могъщата организирана престъпна група „Ндрангета“ в Калабрия и сицилианската мафия.

"Има безкраен списък от различни по вид заплахи, които съм получавал, за които винаги съм докладвал на съдебните власти и за които моята охрана винаги е докладвала“, каза още той. „Снощи обаче беше тревожна стъпка напред, защото (нападението) се случи точно пред къщата ми, където миналата година бяха открити куршуми".

Журналистът обаче подчерта, че се чувства спокоен, тъй като „държавата и институциите винаги са били близо до мен през тези месеци".

Ранучи посочи още, че сега му е дадена бронирана кола.

"Никога не съм се оплаквал, но ми се струва абсурдно. Особено защото този път е ясно, че е някой, който знае какво правя и къде ходя“, сподели още той.

♦ Зигфридо Ранучи е един от най-известните и награждавани италиански разследващи журналисти. Той е водещ на предаването Report по телевизия Rai 3 от декември 2016 г., което е известно със своите задълбочени разследващи репортажи.

L'intervista a Sigfrido #Ranucci, conduttore di "#Report", programma assaltato da politici, su tutti #Renzi, e vigilanza #Rai: “L’informazione è sotto attacco. Un tempo ai giornalisti si sparava, oggi si usano dossier per delegittimarli”. @MarcoGras https://t.co/i5uMEwtt24 — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) October 31, 2023

Самият журналист е съавтор на Il patto: La trattativa tra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato - първата книга, която разказва историята на преговорите между държавата и мафията.

„Задължително четиво ... Притежава строгостта на репортажа и се чете като роман ... Просто подредете фактите и всеки може да осъзнае, че много от атаките, приписвани на Коза Ностра, всъщност са имали други подстрекатели", казва Романо Монтони, „Кориере дела Сера“, за книгата.

Такова е твърдението и на Луиджи Илардо, който е внедрен в мафията и чийто разкрития сочат, както казва самият той, че "много атаки, за които е обвинена "Коза Ностра", не са извършени от нея, а от държавата, знаете това много добре".

Ранучи е автор и на биогафична книга La scelta, в която разказва своя професинален път, а също така и за няколко основни разследвания, "чиито задкулисни истории разкрива".

В телевизионно предаване от 2021 г. той описа как бивш затворник му казал, че мафиоти „са дали заповед да го убият“, след като книгата му е била публикувана.

Ранучи е под полицейска защита от 2021 г. заради заговор за убийство от страна на "Ндрангета", италианска организирана престъпна група.

♦ Според „Репортери без граници“ (RSF) Италия е на 49-то място в света по свобода на пресата.

Павол Салай, ръководителят на организацията за Европа, заяви пред АФП, че това е „най-сериозната атака срещу италиански репортер през последните години“.

„Самата свобода на печата е изправена пред екзистенциална заплаха в Италия", допълни той.

♦ Известният италиански журналист Роберто Савиано, който живее вече две десетилетия под полицейска защита, след като разкри престъпления на неаполитанската мафия, написа в Instagram.

„Солидарност със Сигфридо Ранучи. Такива действия винаги възникват след кампании на очерняне. Съпротивлявайте се".

„Това, което се случи тази нощ на Сигфридо Ранучи не засяга само него, а условията на живот, които приемаме. Когато се реши, че един журналист може да стане мишена, това означава, че някой иска да установи, че по определени теми не бива да се говори", написа още той.

„Делегитимирането, което е нещо съвсем различно от критиката, има за цел да атакува не идеите или работата, а самия човек. И когато превърнат някого в публична мишена, рано или късно някой ще реши, че може да го удари и извън екрана. Изразявам своята солидарност към Сигфридо. Да продължиш да разказваш днес вече е акт на гражданска съпротива", пише още Савиано.

Около 20 италиански журналисти, разследвали корупция и организирана престъпност, са били под полицейска защита тази година, сочи доклад на „Репортери без граници“.

