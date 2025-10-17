Бомба избухна и унищожи колата на Сигфридо Ранучи - известен италиански журналист, съобщи в социалната мрежа Х екипът на предаването Report, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI. Колата на дъщеря му и фасадата на къщата на Ранучи също са понесли щети.

„Експлозията е била толкова мощна, че би могла да убие някого, ако в този момент е минавал оттам“, уточни „Report“, добавяйки, че по случая е започнало разследване.

Не се съобщава за жертви и пострадали при инцидента, предаде АФП.

Посегателството предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии, предаде АФП. Лидерът на ултраконсервативното правителство Джорджа Мелони изрази „пълната си солидарност“ с журналиста и осъди „този сериозен акт на заплаха“.

„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме. Предаването Report направи история в областта на разследващата журналистика по телевизията. Сигфридо Ранучи и екипът отново излизат на преден план с разследвания и задълбочени анализи на политиката, икономиката и обществото“, добави тя.

Редактор: Дарина Методиева