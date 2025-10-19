Лувърът в Париж беше затворен заради кражба и няма да приема посетители до края на деня. Това съобщи френският министър на културата Рашида Дати в социалните мрежи. Няма пострадали хора. Дати съобщава още, че е на място, заедно с екипите на музея и полицията. Извършват се огледи.

Според информацията на „Ройтерс" крадци са проникнали в музея и са откраднали бижута от колекцията на Наполеон.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025



Крадците са били трима и са влезли в музея малко след отварянето му тази сутрин, съобщава Би Би Си, позовавайки се на френски медии. Мъжете стигнали до галерия „Аполон", откъдето задигнали девет бижута и избягали със скутер. Стойността на задигнатото тепърва ще се изчислява.

От френското вътрешно министерство са потвърдили, че става въпрос за кражба на бижута, пише още "Ройтерс".



Редактор: Ина Григорова