Те са от колекцията на Наполеон, съобщава "Ройтерс"

Лувърът в Париж беше затворен заради кражба и няма да приема посетители до края на деня. Това съобщи френският министър на културата Рашида Дати в социалните мрежи. Няма пострадали хора. Дати съобщава още, че е на място, заедно с екипите на музея и полицията. Извършват се огледи.

Според информацията на „Ройтерс" крадци са проникнали в музея и са откраднали бижута от колекцията на Наполеон.


Крадците са били трима и са влезли в музея малко след отварянето му тази сутрин, съобщава Би Би Си, позовавайки се на френски медии. Мъжете стигнали до галерия „Аполон", откъдето задигнали девет бижута и избягали със скутер. Стойността на задигнатото тепърва ще се изчислява.

От френското вътрешно министерство са потвърдили, че става въпрос за кражба на бижута, пише още "Ройтерс". 
 

Редактор: Ина Григорова

Последвайте ни