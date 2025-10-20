Кой е най-щастливият град за живеене в света? Отговорът тази година идва от пустинята, но далеч не е сух и скучен. Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства, оглави класацията на списание Time Out за градовете, които носят най-много радост на своите жители.

Според резултатите от проучването цели 99% от жителите на Абу Даби заявяват, че градът им ги прави щастливи — внушителна цифра, която оставя малко място за съмнение. И ако си мислите, че това щастие идва само от петрол и лукс, Time Out напомня, че критериите включват неща като:

☺️ качество на живот

☺️ кулинарна сцена

☺️ възможности за разходки

☺️ социална среда и културен живот

На второ място в класацията, и то съвсем изненадващо за някои, е Меделин, Колумбия. Градът някога е познат най-вече със своето бурно минало, но днес е претърпял истинска метаморфоза. 97% от местните казват, че намират радост в ежедневието си.

Кои са най-добрите градове за живеене през 2025 година

Третото място е отредено на Кейптаун, Южна Африка, но не само заради природните красоти. Градът е определен и като най-доброто място за посещение през 2025 година, отново според Time Out.

И докато градове от Близкия изток, Южна Америка и Африка оглавяват класацията, някои европейци може да се почувстват леко пренебрегнати. Но както се казва – щастието е лично усещане, а понякога най-щастливото място е там, където са любимите ти хора или просто хубавото кафе на ъгъла.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова