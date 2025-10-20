19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2024 година. Най-нисък процент смъртни случаи през 2024 г. има в Швеция - 20 на милион жители и Дания - съответно 20 и 24 на милион жители. Най-висок е процентът в Румъния и в България - 78 и 74 жертви на на милион жители. Това показват статистическите данни за пътната безопасност в ЕС за миналата година.

В сравнение с 2023 година данните показват намаление с 2% и се бележи устойчив, но бавен напредък към постигането на европейската цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 година.

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

Статистиката се появява ден след поредната тежка катастрофа, станала по пътищата на България, при която загинаха три млади момчета. Шофьорът взел книжка само преди ден.

От ЕС информират, че предварителните данни за първите шест месеца на 2025 г. показват смесени тенденции в отделните държави членки. Страни като Гърция, Чехия, Румъния и Словакия дават положителни сигнали с намаляващи смъртни случаи.

"Зад всяка статистика стоят семейства и общности, преживели трагедия. Фактът, че близо 20 000 души загубиха живота си в пътнотранспортни произшествия през миналата година, е неприемлив. Европейската комисия ще продължи да подкрепя всички държави членки в усилията им да направят пътищата по-безопасни. Но това е общо усилие: правителствата, индустрията и всеки участник в движението имат роля в осигуряването на безопасността на всяко пътуване", категоричен е комисарят по устойчивия транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас.

Редактор: Дарина Методиева