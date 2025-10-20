Израел е предприел въздушни атаки в Южен Ливан въпреки продължаващото вече една година примирие, предаде ДПА. Въоръжените сили на Израел заявиха в понеделник, че са ударили "терористичната инфраструктура" на "Хизбула" в района Набатие и обвиниха групировката, че прегрупира силите си в южната част на страната.

"Наличието на обекти, свързани с терористичната инфраструктура, и дейността на терористичната организация „Хизбула” представляват нарушение на споразуменията между Израел и Ливан", заявиха израелските въоръжени сили.

По силата на сключеното примирие през ноември миналата година, "Хизбула" трябваше да изтегли силите си северно от река Литани, на около 30 км от ливанско-израелската граница. Въпреки това израелската армия извършваше почти всекидневни бомбардировки на територията на Ливан тези седмици, като и двете страни се обвиняваха взаимно, че са нарушили примирието.

След тежките израелски атаки срещу завод за цимент в Южен Ливан миналата седмица ливанският президент Жозеф Аун заяви, че неколкократните израелски атаки са част от „систематична политика, насочена към унищожаване на производствената инфраструктура, възпрепятстване на икономическото възстановяване и подкопаване на националната стабилност под фалшив претекст за сигурност“.

Редактор: Станимира Шикова