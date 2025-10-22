Снимка: iStock, илюстративна
Стихията носи със себе си ветрове със скорост до 140 километра в час
Франция се подготвя за бурята „Бенжамен“, съобщават местни медии.
За близо 90 департамента е издадена тревога. Синоптици описват стихията, която се очаква да донесе ветрове със скорост до 140 километра в час, като „метеорологична бомба“.
Тя ще е причинена от депресия, която ще дойде откъм британските острови още тази вечер и която ще обхване цялата страна в четвъртък.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Габриела Големанска, БТА
