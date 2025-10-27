Разбирането на Европа, а вече и на САЩ, за край на войната в Украйна, е за засилване на дипломатическата активност, на натиска върху Русия най-вече с икономическите санкции по отношение на търговията с газ и петрол, а също така и на военната помощ за Украйна като се предоставят ракети с по-голям обсег на действие и способни да нанасят удари по цели в Руската федерация. Това каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Великобритания смята да увеличи своята програма за производство на ракети с оглед предоставяне на до 5000 на Украйна, допълни той.

Ще бъдат ли ефективни американските санкции срещу руските петролни компании и защо Тръмп ги налага сега?

Тръмп многократно направи опити за разговори с Путин за сделка, която така и не се случва, каза бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемендчиев. По негови думи единствената държава, която може да оказва натиск върху Русия, е САЩ. И допълни, че към момента е видимо, че Доналд Тръмп вече влиза в „Коалицията на желаещите”.

С обсег до 14 000 км: Русия обяви успешен финален тест на ядрена крилата ракета

Найденов смята, че Русия цели да демонстрира военна мощ и се опитва да убеди западните страни, че няма смисъл да продължават с помощта си за Украйна.

Керемедчиев изрази съгласие, че Русия цели да покаже, че руската военна машина продължава да има своя военен потенциал.

Найденов каза още, че трябва да се отчете решимостта замразените руски активи да бъдат ползвани под формата на репарационен заем за подкрепа икономиката и индустрията на Украйна.

Керемедчиев допълни, че целта на "Коалицията на желаещите" и тяхната среща е Тръмп да не отмени своето решение. Той посочи още, че е важно САЩ да бъде част от тази коалиция като основен фактор в оказването на натиск срещу Русия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова