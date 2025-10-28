На тържествена церемония, организирана от Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис, бившият губернатор на щата Невада и почетен консул на България в Лас Вегас, Робърт (Боб) Милър, беше удостоен с най-високото отличие на Министерството на външните работи на Република България – „Златна лаврова клонка“. Наградата беше връчена от генералния консул на Република България в Лос Анджелис Бойко Христов, послучай неговата 20-годишна служба като почетен консул на България в Невада. Отличието е още израз на признание „за неговата дългогодишна и всеотдайна дейност за насърчаване на търговските и културните връзки между България и Съединените американски щати, както и за изключителния му личен принос в подкрепа на българската общност в Невада“.

Снимка: Consulate-General of the Republic of Bulgaria

„Вашата биография е част от историята на Невада, но Вашата доброта и приятелство са част от историята на България. Дипломацията не е титла, а сърце, което разбира другия народ като свой собствен“, заяви генералният консул Бойко Христов при връчването на отличието.

„Днес, тук в Лас Вегас, честваме не само човека, посветил живота си в служба на обществото, но и трайното приятелство между Република България и Съединените американски щати“, допълни той.

Сред официалните гости на церемонията бяха представители на федералните, щатските и местните власти, включително: конгресмен Дина Тайтъс, председателят на Борда на комисарите на Кларк Каунти Тик Сигърблум и членът на Градския съвет на Лас Вегас Нанси Брун. Присъстваха още бившият заместник министър-председател и министър на външните работи на България Мария Габриел, почетният консул на България в Северна Калифорния и Силициевата долина Огнян Гаврилов, представители на консулския корпус на Невада, членове на българската общност от Лас Вегас, Лос Анджелис и Сакраменто, както и редица изтъкнати общественици, предприемачи и културни деятели.

По инициатива на генералния консул двама президенти, Петър Стоянов и Бил Клинтън, изпратиха свои специални послания за церемонията в чест на губернатор Милър. Президентът Петър Стоянов отправи своите сърдечни поздравления, подчертавайки личното приятелство и дългогодишното сътрудничество с губернатор Милър.

„Вашият значителен принос към българо-американските отношения като почетен консул на България в Невада и приятелството, което винаги сте демонстрирали към нашата страна и народа ни, напълно заслужават това престижно отличие. Спомням си първата ни среща преди толкова много години, както и всички последвали срещи и разговори, защото винаги е било удоволствие да общувам и работя с вас. Оценявам високо съвместната ни работа в рамките на Clinton Global Initiative“, отбеляза той..

Президентът Бил Клинтън поздрави своя „добър приятел Боб Милър“ и определи отличието като заслужено признание за неговия „изключителен ангажимент към обществената служба, дипломацията и глобалното сътрудничество“.

„През 1999 г. той изигра ключова роля в организацията на моето посещение в България – първото на действащ американски президент. Бях много доволен, когато през 2005 г. той беше назначен за почетен консул и съм благодарен за усилията му през последните 20 години за укрепването на отношенията между нашите две страни“, пише Клинтън.

Снимка: Consulate-General of the Republic of Bulgaria

По инициатива на генералния консул Бойко Христов, по време на церемонията със специални прокламации, кметът на Лас Вегас, Шели Бъркли, и председателят на Борда на комисарите на Кларк Каунти, Тик Сигърблум, обявиха месец ноември 2025 г. за „Месец на българо-американското приятелство“ в Лас Вегас и Кларк Каунти.

Христов получи от сенаторът от Невада, Джаки Роузен, Сертификат за специално признание от името на Сената на САЩ като „признание на партньорството между народа на България и хората от Невада и за културния, образователния и икономически принос на българската общност от щата“. Българо-американската асоциация на Невада също връчи плакет на генералния консул Христов „в знак на признателност за постоянната подкрепа към българската общност и нейните инициативи“.

Поздравителни адреси бяха получени, също така, от американския сенатор Катрин Кортес Масто и губернатора на щата Невада, Джо Ломбардо. Боб Милър беше поздравен от сцената и от двама видни представители на българската общност в Лас Вегас – Светлин Тодоров, главен изпълнителен директор на успешната българска високотехнологична компания и Стилиян Митков, президент на Българо-американската асоциация на Невада.

Снимка: Consulate-General of the Republic of Bulgaria

Официалната част на събитието завърши с изключителен камерен концерт с българска класическа музика, организиран от българското генерално консулство в сътрудничество с неправителствената организация „Bulgarian Classical Concerts – Los Angeles“ и с участието на световно признати български музиканти: Пенка Кунева, Благомира Липари, Светлин Белнеев, Ариана Солотоф и Ирина Чиркова.

Събитието продължи с изискан коктейл с българска кухня.

Редактор: Дарина Методиева