Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо потвърдиха връзката си, след като бяха заснети да се държат за ръце на събитие в Париж. Сайтът TMZ публикува кадри, на които двамата се разхождат хванати за ръце, преди да се качат в кола. След това Трюдо помага на певицата да се качи на задната седалка.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Нито Пери, нито Трюдо са коментирали публично връзката си. Но спекулациите се разрастват от седмици с множество снимки на двамата заедно. Трюдо беше забелязан на концерта на Пери по-рано тази година. Двамата също така бяха заснети заедно в изискано заведение, след което - на яхта в интимен момент.

Появата в Париж съвпадна с 41-вия рожден ден на Пери на 25 октомври, като това е първата им публична изява като двойка.

katy perry & justin trudeau as a couple was not on my 2025 bingo card, can't lie highkey OBSESSED with them tho!! pic.twitter.com/alm5gJwxQV — Fadi (@TheWitnessedBoy) October 26, 2025

Преди това Пери имаше дълга връзка с актьора от "Властелинът на пръстените" и "Карибски пирати" Орландо Блум. Двамата имат една дъщеря.

Трюдо, който беше министър-председател на Канада от 2015 до 2025 г., беше женен за Софи Грегоар в продължение на 18 години. Двойката, която има три деца, се раздели през лятото на 2023 г.