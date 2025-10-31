Техеран подчерта, че това е заплаха за мира

Иран нарече безотговорно обявеното от американския президент Доналд Тръмп възобновяване на ядрените опити и подчерта, че това е заплаха за мира.

"Обявеното възобновяване на ядрените опити е регресивна и безотговорна мярка, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност. Светът трябва да се обедини, за да поиска отговорност от САЩ за нормализирането на разпространението на тези отвратителни оръжия", написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс" снощи.

Пентагонът започва тестове с ядрени оръжия

В момент, когато Иран е подозиран от Запада и Израел, че тайно разработва ядрени оръжия, въпреки че отрича, министърът заяви, че САЩ са най-опасният риск от разпространение на оръжия по света.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА

