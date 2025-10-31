САЩ ще продължат твърдо да защитават интересите си, каза американският министър на отбраната Пийт Хегсет на среща с китайския си колега Дун Цзюн в Пекин.

Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

Хегсет написа в социалната мрежа X, че е казал на китайския министър на националната отбрана, че САЩ са обезпокоени от китайската активност в Южнокитайско море и е подчертал ключовото значение на поддържането на баланс на силите в Индо-тихоокеанския регион.

"Беше добра и конструктивна среща. Подчертах важността на поддържането на баланс на силите в Индо-Тихоокеанския регион и наблегнах на загрижеността на САЩ относно дейностите на Китай в Южнокитайско море, около Тайван и спрямо съюзниците и партньорите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. Съединените щати не търсят конфликт, те ще продължат твърдо да защитават интересите си и да гарантират, че разполагат с капацитета в региона за това. Днешната среща последва видеоконферентния ни разговор с адмирал Донг на 9 септември. Ще продължим дискусиите с Народноосвободителната армия по въпроси от взаимно значение", написа Хегсет.

Редактор: Цветина Петкова