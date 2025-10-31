Посланиците на страните членки на ЕС в Сърбия, между които и България, се обърнаха с призив за ненасилие на утрешния протест в Нови Сад по повод годишнината от трагедията на жп гарата, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души. Това съобщи кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

В позицията посланиците на ЕС призовават за зачитане на основните права и ценности, включително свободата на мирни събрания и свободата на медиите като ключови ценности на ЕС, които всички трябва да защитават и подкрепят.

„Делегацията на Европейския съюз в Сърбия отправя съвместно изявление с посолствата на следните държави-членки на ЕС: Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. Призоваваме всички да действат умерено, да намалят напрежението и да избягват насилието", казват дипломатите на ЕС.

От съвместната позиция става ясно, че Европейският съюз продължава да следи отблизо актуалната политическа ситуация в Сърбия.

Унгарската мисия не се е присъединила към общата позиция.

Редактор: Емил Йорданов