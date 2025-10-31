Американският президент Доналд Тръмп отново потвърди, че САЩ имат намерение да извършат ядрени опити, ако и други страни го направят. Той обаче не даде повече подробности за естеството им, съобщи "Франс прес".

Тръмп: Готов съм да сключа споразумение с Иран

"Ще извършим опити, да, други страни също го правят. Ако и те го правят, ние също ще постъпим така", заяви американският държавен глава пред журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".

На въпрос за какъв вид точно опити става дума, Тръмп отговори: "Няма да кажа. Знам точно какво правим и къде го правим, но и други страни предприемат такива действия. Ако те могат, следователно и ние можем."

Редактор: Дарина Методиева