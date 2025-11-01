Внукът на 35-ият американски президент Джон Ф. Кенеди - Джак Шлосбърг изрази публичното си разочарование от костюма, който избра актрисата Джулия Фокс за Хелоуин. 35-годишната звезда присъства на парти облечена в дреха, вдъхновена от визията на бившата първа дама Джаки Кенеди непосредствено след убийството на съпруга ѝ.

Фокс носела копие на прочутия розов костюм на "Шанел", който Джаки облича на 22 ноември 1963 г. — деня, в който Лий Харви Осуалд прострелва смъртоносно Джон Ф. Кенеди, докато двамата се возят в кортеж през Далас. Снимките на първата дама, която отказва да свали напръсканите с кръвта на съпруга ѝ дрехи, обиколи светкавично света след покушението.

„Джулия Фокс - превъзнасяща политическото насилие, е нещо отвратително, жалко и опасно“, реагира 32-годишният Шлосбърг в публикация в X. „Сигурен съм, че и покойната ѝ баба би се съгласила", допълва той.

Коментарът на Шлосбърг беше публикуван само минута преди Фокс да даде повече контекст за избора си на костюм в дълъг пост в Instagram.

„Облечена съм като Джаки Кенеди в розовия костюм. Не като костюм, а като изявление“, написа актрисата, цитирана от списание "Пийпъл".

„Когато съпругът ѝ е убит, тя отказа да свали окървавените си дрехи, казвайки: "Искам да видят какво са направили". Образът на нежния розов костюм, покрит с кръв, е една от най-смущаващите противоположности в съвременната история. Красота и ужас. Грация и опустошение“, пише в социалната мрежа Джулия Фокс.

„Решението ѝ да не се преоблече, дори след като са я насърчили да го направи, е акт на изключителна смелост“, посочва звездата. „Това беше едновременно представление, протест и траур. Жена, която използва образа и грацията си като оръжие, за да разкрие жестокостта. Става дума за травма, власт и за това как самата женственост е форма на съпротива. Да живее Джаки О", допълва в поста си в Instagram актрисата.

Както отбелязва Фокс, Джаки наистина останала със същия костюм след убийството на съпруга си, дори след като ѝ предложили друг тоалет, който да облече. Бившата първа дама била заснета с розовия "Шанел" на клетвата на новия президент Линдън Джонсън веднага след смъртта на Джон Ф. Кенеди.

„Всъщност бяха приготвили друга рокля, която да облече, но тя отказа“, разказва историкът Стив Гилън пред списание "Пийпъл" през ноември 2022 г. „Тя излезе с окървавения си костюм и застана до Линдън Джонсън. Въпреки ужасяващите обстоятелства, тя беше готова да позира за снимка, защото разбираше колко важно е за нацията да има усещане за приемственост в управлението“, допълва той.

Костюмът на "Шанел" никога не бил почистен от кръвта след смъртта на Джон Ф. Кенеди и бил изпратен в Националния архив — все още окървавен — през юли 1964 г. До ден днешен той остава там.

