Дженифър Анистън публикува снимка с приятеля си Джим Къртис. Поводът - неговият рожден ден.

В неделя 56-годишната звезда от „Приятели“ сподели публикация в Instagram, която включва снимка на двамата. „Честит рожден ден, любов моя“, написа Анистън под кадъра.

Тя и Къртис бяха забелязани заедно за първи път на яхта през юли. След това бяха хванати от камерите по време на премиерата на новия сезон на сериала The Morning Show през септември, на двойна среща с Джейсън Бейтман и съпругата му Аманда Анка през август, както и в компанията на Кортни Кокс и дългогодишния ѝ партньор Джони Макдейд.

Дженифър Анистън: 20 години се борех да стана майка – никой не знаеше

Къртис работи в сферата на здравеопазването и уелнеса повече от две десетилетия. Това сочи и неговият уебсайт. Той е специализиран в това да помага на хората да се превърнат в „най-добрата версия на себе си“ и публикува видеоклипове по темата в социалните медии.

Awww Jennifer Aniston & Jim Curtis ❤️❤️ pic.twitter.com/mK8Oo7QYRi — CarolAniston (@jenanistoworld) August 8, 2025

Анистън пази от светлината на прожекторите и папараците връзката си с Къртис. Актрисата е много сдържана, когато трябва да отговаря на въпроси за личния си живот.

Редактор: Цветина Петрова