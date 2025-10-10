Холивудската звезда Дженифър Анистън разкри, че е прекарала 20 години в опити да създаде семейство. Пред журналисти известната с дискретността си актриса сподели за десетилетната си борба с инвитро процедурите.

След развода ѝ с Брад Пит през 2005 г. се носеха слухове, че нежеланието ѝ да има деца е изиграло роля в раздялата им, но Анистън по-късно нарече тези твърдения „абсолютна лъжа“. 56-годишната звезда се върна към трудния период в живота си и подчерта, че отчаяно е искала да стане майка.

Дженифър Анистън: С Гуинет Полтроу още говорим за Брад Пит

„Те не знаеха моята история. Те не знаеха през какво съм преминала в продължение на двадесет години, опитвайки се да създам семейство, защото не излизам и не им разказвам за медицинските си проблеми“, сподели тя, спомняйки си за спекулациите около края на брака ѝ.

Макар че Дженифър първоначално запази мълчание по време на слуховете, през 2016 г. тя написа силен коментар за борбата си с фертилността, надявайки се, че ще подкрепи други жени, които се сблъскват с подобни предизвикателства.

Актрисата беше на 35 години, когато се раздели с Пит, и тайно е преминала през редица неуспешни процедури за инвитро оплождане. Анистън разкри, че лъжите са я наранили дълбоко в момент, когато се е опитвала да се справи с края на връзката си.

Говорейки за обсесията с личния ѝ живот, тя настоя: „Това не е работа на никого. Но идва момент, когато не можеш да не го чуеш – разказите за това, че няма да имам бебе, няма да имам семейство, защото съм егоистка, работохоличка. Това ме засяга – аз съм просто човек. Всички сме хора“.

Редактор: Дарина Методиева