Джордж Клуни заяви, че е било грешка Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия, който да се изправи срещу Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ миналия ноември, пише Би Би Си. Но актьорът добави, че не съжалява за това, че е написал статия в „Ню Йорк Таймс“ през юли, в която е призовал Байдън да се оттегли от надпреварата.

В материала, озаглавен „Обичам Джо Байдън. Но ни е нужен нов номиниран“, Клуни тогава посочи, че президентът е спечелил много битки в кариерата си, „но единствената битка, която не може да спечели, е борбата с времето“. Актьорът и режисьор написа още, че Байдън вече не е същият човек, когото е срещнал преди време. По-малко от две седмици след публикацията на Клуни, Байдън обяви, че ще се оттегли в полза на Харис.

George Clooney calls on Biden to drop out of presidential race weeks after co-hosting fundraiser: ‘He cannot win’ https://t.co/IEZIpMeJYU pic.twitter.com/J9jh86UtMg — New York Post (@nypost) July 10, 2024

„Мисля, че грешката с това Камала да бъде избрана е, че ѝ се наложи да се изправи срещу собствената си репутация. Това е много трудно - когато целта на кампанията ти е да кажеш: "Аз вече не съм онзи човек". Трудно е, и затова ѝ беше възложена много тежка задача“, каза сега Клуни, преосмисляйки позицията си.

„Честно казано, мисля, че това беше грешка", подчерта звездата от "Бандата на Оушън".

Коментарите на Клуни идват, след като синът на Джо Байдън - Хънтър, го разкритикува затова, че е поставил под въпрос умствената острота на баща му.

Джордж Клуни е дългогодишен дарител на Демократическата партия.

Редактор: Цветина Петрова