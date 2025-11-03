Шарл Льоклер е сгоден. Пилотът от Формула 1, който се състезава за "Ферари, разкри в Instagram, че е предложил брак на дългогодишната си приятелка, модела Александра Сен Мльо.

„Г-н и г-жа Льоклер“, написа той под общата им публикация, която включва снимки на двойката с любимото им куче Лео и още няколко романтични кадри.

Приятели и членове на семейство поздравиха младата двойка в коментарите. Сред тях бяха и Люис Хамилтън, който написа: „Поздравления и на двамата.“

Редактор: Цветина Петрова