Четирима от тях са в критично състояние
10 души са ранени, след като кола се блъсна в пешеходци и велосипедисти в Сен Пиер д'Олерон на остров Ил д'Олерон, край западния бряг на Франция, съобщи министърът на вътрешните работи на страната. Четирима от тях са в критично състояние, предаде "Франс прес", позовавайки се на изявление на прокуратурата.
"35-годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, врязал се в шест коли на бул. "Витоша"
По време на ареста му заподозреният е крещял Аллах Акбар, каза добави Ларез.
Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за опит за убийство
Кметът на Долю-д'Олерон Тибо Брешкоф заяви, че арестуваният на място мъж е заподозрян в злоупотреба с наркотици и алкохол, съобщи "Ройтерс".
