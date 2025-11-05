10 души са ранени, след като кола се блъсна в пешеходци и велосипедисти в Сен Пиер д'Олерон на остров Ил д'Олерон, край западния бряг на Франция, съобщи министърът на вътрешните работи на страната. Четирима от тях са в критично състояние, предаде "Франс прес", позовавайки се на изявление на прокуратурата.

"35-годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.

Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, врязал се в шест коли на бул. "Витоша"

По време на ареста му заподозреният е крещял Аллах Акбар, каза добави Ларез.

Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за опит за убийство

Кметът на Долю-д'Олерон Тибо Брешкоф заяви, че арестуваният на място мъж е заподозрян в злоупотреба с наркотици и алкохол, съобщи "Ройтерс".