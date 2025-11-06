Спектакулярни диаманти на стойност десетки милиони долари ще бъдат продадени на търг в Женева следващата седмица, заедно с брошка, конфискувана от Наполеон, докато той бягаше от битката при Ватерло.

Уникалната брошка, обсипана с диаманти, изрязани по старинния метод „mine-cut”, чиято стойност се оценява на 150 000 до 250 000 долара, ще бъде звездата на годишната разпродажба на Sotheby's „Royal & Noble Jewels” в Женева на 12 ноември.

Историческото бижу е сред ценните лични вещи, които Наполеон Бонапарт е взел със себе си във Ватерло през 1815 г.

В бързането си да избяга, след като армиите му са били разгромени от обединените британски и пруски сили, френският император е изоставил някои от каретите си, включително една, в която са били ценните му вещи, когато те са затънали в калта на няколко километра от бойното поле.

Кръглата диамантена брошка с диаметър около 45 милиметра има в центъра си голям овален диамант с тегло 13,04 карата, заобиколен от почти сто стари диаманта с различни форми и размери.

Бижуто, което е било създадено за Наполеон около 1810 г., е било предложено заедно с други предмети на пруския крал Фридрих Вилхелм III като трофеи от битката на 21 юни 1815 г., три дни след битката при Ватерло.

На търга на Sotheby's следващата седмица ще бъде предложен и яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, наречен „The Glowing Rose” (Светещата роза), който се очаква да достигне цена от около 20 милиона долара.

Скъпоценният камък „с изключително качество” е кръстен на „изключително редкият” си ярък и чист розов цвят, съобщиха от Sotheby's.

Ден по-рано конкурентната аукционна къща Christie's ще предложи великолепен яркосин диамант с тегло 9,51 карата, известен като „The Mellon Blue“, който се очаква да достигне цена от 30 милиона долара.

Камъкът, поставен на медальон, някога е принадлежал на Рейчъл Ламбърт Мелън, по-известна като Бъни Мелън, американска градинарка, филантроп и колекционер на изкуство.

Диамантът беше видян за последен път публично през 2014 г., когато беше предложен на търг в Ню Йорк след смъртта й за повече от 32 милиона долара.

Тобиас Корминд, шеф на най-големия онлайн бижутер в Европа 77 Diamonds, каза, че камъкът „може да счупи световния рекорд за цена на карат за всеки син диамант на търг“.

Той каза, че този рекорд в момента се държи от „Синята луна на Жозефин“, който беше продаден за над 48 милиона долара през 2015 г., или 4,1 милиона долара на карат.

Редактор: Мария Барабашка