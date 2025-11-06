Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед аш Шараа преди престоящата му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Двамата ще разговарят в понеделник, 10 ноември, в Белия дом, съобщи "Ройтерс".

Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност беше подготвена от САЩ, като с нея се отменят и санкциите срещу сирийския вътрешен министър Анас Хатаб.

Резолюцията беше приета с 14 гласа "за", а само Китай се въздържа.

Редактор: Дарина Методиева