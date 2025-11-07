Няколко души са се разболели, а разследване е започнато, след като подозрителен пакет е бил доставен в американска военна база близо до Вашингтон на 6 ноември, съобщиха американски медии.

Военната база Joint Base Andrews потвърди, че части от комплекса в щата Мериленд са били евакуирани, след като „подозрителният“ пакет е бил отворен. Базата се използва редовно за полети на президента на САЩ.

„Като предпазна мярка сградата и съседната постройка бяха евакуирани“, се казва в изявление, цитирано от „Си Ен Ен“.

„Първите реагирали екипи на Joint Base Andrews бяха изпратени на място, установиха, че няма непосредствена заплаха, и предадоха случая на Службата за специални разследвания“, гласи съобщението.

Според сайта Axios военен говорител е заявил, че „няколко души са почувствали неразположение“ след отварянето на пакета и са получили медицинска помощ, след което са били освободени.

Пакетът е съдържал „неизвестен“ бял прах и „политическа пропаганда“, които в момента се изследват от разследващите органи.

Базата се намира на кратко разстояние от столицата Вашингтон и често се използва за полети на висши правителствени служители.

Президентът Доналд Тръмп кацна във въпросното съоръжение само ден преди инцидента - с полет на Air Force One, след участие в бизнес форум във Флорида.

Редактор: Мария Барабашка