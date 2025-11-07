Най-малко 54 души бяха ранени при взрив в близост до училище в индонезийската столица Джакарта. Това заяви местният полицейски началник Асеп Еди Сухери, без да уточни причината за експлозията, предаде АФП.

Той каза, че експлозията е станала „в района“ на гимназия в обширния мегаполис.

🚨🇮🇩 INDONESIA: MOSQUE EXPLOSION ROCKS SCHOOL COMPLEX



An explosion tore through a mosque inside a Jakarta school complex today - a scene of faith turned battlefield.



Dozens hospitalized, the floor slick with debris and blood.



Authorities found a body vest and firearms at the… pic.twitter.com/tw0aCcAwlc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2025

„Според първоначалните данни, които сме получили, има приблизително 54 засегнати лица. Някои са с леки наранявания, други — със средни, а част от тях вече са изписани“, поясни полицейският началник.

Той посочи, че властите са отцепили района и работят по огледа на местопроизшествието. На място е изпратен и екип за обезвреждане на взривни устройства, който да установи причината за инцидента.

Асеп Еди Сухери добави, че в две болници са изградени специални пунктове за подпомагане на близките на пострадалите при издирването им.

„Все още разследваме случая, тъй като инцидентът се случи съвсем наскоро“, подчерта той.

Редактор: Дарина Методиева