Гърция обяви мерки за контрол върху оръжията, след като двама души загинаха при престрелка между враждуващи семейства на остров Крит. Министърът на гражданската защита Михалис Крисохоидис заяви, че незаконното притежание на оръжие ще бъде преквалифицирано от простъпка в престъпление, а лицензите за оръжие в цялата страна ще бъдат преразгледани.

Припомняме, че двама души загинаха в престрелка на 1 ноември в планинското село Воризия - 39-годишен мъж и 56-годишна жена. Престрелката избухна няколко часа, след като къща в строеж, принадлежаща на едно от семействата, беше взривена с динамит.

Министерството на гражданската защита заяви, че над 200 допълнителни полицаи ще бъдат разположени постоянно на остров Крит, за да се борят с престъпления - контрабанда на оръжие, отглеждане на канабис и кражба на добитък.

Властите са извършили няколко ареста във Воризия, но досега не са открили по-голямата част от оръжията, използвани в сблъсъка, включително пушки и поне един автомат AK-47.

Незаконното притежание на оръжие е широко разпространено на Крит, а семейните вражди, възникнали в резултат на възприети обиди, са често срещани. Оръжията се използват и за празнуване на сватби, кръщенета и фестивали. През октомври 23-годишен мъж застреля и уби 52-годишен мъж по време на селски празник в западната част на Крит.

Кампанията от 2005 г., подкрепена от покойния критски гръцки композитор Микис Теодоракис, за насърчаване на местните жители да избягват безсмисленото насилие с оръжие, имаше малък ефект.

В доклад от юни неправителствената организация „Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ със седалище в Женева заяви, че в Гърция може да има до един милион незаконни оръжия. В доклада се отбелязва, че незаконният пазар на оръжие в страната се контролира до голяма степен от руската, грузинската и албанската организирана престъпност.

