Експерти работят по излагането на короната на императрица Евгения, намерена в близост до Лувъра след извършения преди 3 седмици обир, съобщи директорката на музея в радио интервю, предаде ДПА.

"Това завръщане ще бъде красив символ за възраждането на музея", каза Лоранс де Кар пред радио "Франс енфо".

„Не знаех, че това е Лувърът“: Неочакван обрат в разследването на обира

Основните части, диамантите и смарагдите, са непокътнати, посочи директорката на Лувъра, допълвайки, че реставрацията ще отнеме известно време.

Короната, инкрустирана с 1354 диаманта и 56 смарагда, е принадлежала на Евгения, съпругата на Наполеон III.

Де Кар каза, че неколцина меценати вече са обещали да подкрепят реставрацията. Скъпоценното бижу беше намерено недалече от Лувъра след обира на 19 октомври.

Първоначалните огледи са показали, че короната е повредена при изваждането й от витрината, а не при падане. По думите на Лоранс де Кар тесният прорез във витрината, направен от извършителите с режещ диск, вероятно е причинил повредата.

Повдигнаха обвинения на още двама души за обира в Лувъра (ВИДЕО)

Директорката на Лувъра каза още, че е било напълно неочаквано крадците да оставят такава вещ.

Все още няма следа от останалите 8 откраднати скъпоценности на френската корона, оценени на 88 милиона евро.

След обира част от бижутата на Лувъра бяха преместени за съхранение в подземните трезори на Френската централна банка.

