Джеймс Уотсън – носител на Нобелова награда и един от учените, открили двойната спирала на ДНК, е починал на 97-годишна възраст. Това съобщи лабораторията „Колд Спринг Харбър“, където е работил през по-голямата част от кариерата си.

Уотсън е издъхнал в хоспис на Лонг Айлънд, щата Ню Йорк.

BREAKING: James Watson, who helped discover the structure of DNA, has died at 97. pic.twitter.com/fAVqUFDyR6 — The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2025

Американският биолог получава Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 г. заедно с Франсис Крик и Морис Уилкинс за откриването на молекулярната структура на дезоксирибонуклеиновата киселина – откритие, което променя биологията и медицината.

По-късно научната му репутация бе засенчена от расистки изказвания, които предизвикаха остри реакции и доведоха до оттеглянето му от активна научна дейност.

Редактор: Ивайла Митева