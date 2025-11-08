Французин откри златно съкровище на стойност 800 000 долара, докато копаел басейн в градината си по-рано тази година.

Това съобщиха местните власти, предаде АФП.

Мъжът уведомил местните власти след откритието си през май, а те му разрешили да задържи златото, тъй като то не било намерено в археологически обект, заяви общинският съвет на източното градче Ньовил-сюр-Сен.

Той намерил „пет златни кюлчета и много монети“, заровени в найлонови торбички, съобщи местният вестник Le Progres.

Полицията установила, че златото е било придобито законно и било претопено преди 15 или 20 години в близка рафинерия, посочи ежедневникът.

Предишният собственик на градината е починал, съобщиха от кметството. Как златото се е озовало там остава загадка.

