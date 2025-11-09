Ако целта ви е да се храните здравословно, не добавяйте банан, когато си приготвяте смути. Изследователи от Калифорнийския университет Дейвис са установили, че този плод може да попречи на усвояването на мощни съединения, наречени флаваноли, които са свързани със здравето на мозъка и сърцето.

„Бяхме наистина изненадани да видим колко бързо добавянето на един банан намалява нивото на флаваноли в смутито и нивата на флаваноли, абсорбирани в тялото“, заяви водещият автор Хавиер Отавиани, помощник-изследовател в Калифорнийския университет – Дейвис и директор на Core Laboratory в Mars Edge, част от Mars Inc.

Флаванолите, които се съдържат в храни като ябълки, плодове, какао и грозде, са естествени съединения, които подпомагат паметта, намаляват възпаленията и подобряват кръвообращението, когато се консумират редовно.

Как да подсилим имунитета с храната

Това е така, освен ако бананите или друга съставка не попречат, твърдят изследователите.

Проблемът е ензим, който се съдържа в изобилие в бананите, наречен полифенол оксидаза (PPO). В експерименти, банановите смутита драстично намаляват абсорбцията на флаваноли в сравнение с тези на базата на плодове, съобщиха изследователи наскоро в списанието Food and Function.

Те искали да разберат дали същата ензимна активност, която бързо причинява потъмняване на банана или ябълката, когато се обелят, влияе върху количеството на тези полезни флаваноли, които тялото абсорбира, когато плодовете се комбинират в смути.

Участниците в проучването опитали два различни вида смутита. Едното било приготвено с банан, който има висока PPO активност, а другото – със смесени горски плодове, които имат ниска PPO активност.

Може ли консумирането на повече протеин да бъде опасно

Те приели и капсула с флаванол за сравнение. След това били измерени нивата на флаванол в кръвта и урината им.

Резултатите били ясни: хората, които консумирали банановото смути, имали с 84% по-ниски нива на флаванол в сравнение с тези, които взели контролната капсула.

Академията по хранене и диотология препоръчва да се консумират от 400 до 600 милиграма флаваноли дневно за сърдечно-метаболитно здраве.

Ако искате да достигнете това ниво, добавете повече плодове, когато приготвяте смути от съставки като ананас, портокали, манго или кисело мляко.

Отавиани обясни, че откритията могат да отворят вратата за повече изследвания върху това как приготвянето на храната влияе върху усвояването на хранителните вещества.

Редактор: Габриела Павлова