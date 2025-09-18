Протеинът е ключова част от здравословното хранене. Заедно с въглехидратите и мазнините, той е основен макронутриент и единственият, който доставя аминокиселини. При храносмилане протеинът се разгражда на аминокиселини, които участват в изграждането на мускули, производството на хормони, укрепването на имунната система и дори поддържането на кожа, коса и нокти.

Въпреки ползите, експерти предупреждават за тенденцията да се консумира прекалено много протеин. „Тялото не съхранява излишния протеин – той се изхвърля с урината или се превръща в енергия или мазнини“, обяснява диетологът д-р Мишел Кардел. За повечето хора това не е опасно, но повече протеин не означава повече ползи. Балансът между протеин и фибри е ключов за дългосрочно здраве.

Прекомерната консумация на протеин без достатъчно фибри може да доведе до храносмилателни проблеми, като запек. Д-р Дейвид Лиска от Cleveland Clinic препоръчва 25–35 г фибри на ден с достатъчно вода за добро храносмилане.

Препоръчителната доза протеин (RDA) е около 0,8 г на килограм телесно тегло за възрастни. При загуба на тегло или бърза редукция, нуждата може да нарасне до 1 г на кг. Протеинът подпомага мускулите, но редовните тренировки с тежести са решаващи за растеж и поддържане на мускули.

Докато протеинът укрепва тялото, фибрите са важни за храносмилането и превенцията на заболявания. В САЩ над 90% от жените и 97% от мъжете не достигат препоръчителния прием на фибри.

Проучвания показват, че балансът между протеин и фибри помага за здравословно тегло и поддържане на резултати при отслабване. Например изследване от Университета на Илинойс установява, че хората, които увеличават и протеина, и фибрите, губят повече тегло.

Д-р Кардел използва правилото 30/30/30: поне 30 г протеин на хранене, 30 г фибри дневно и 30 минути физическа активност, за да поддържа баланс

